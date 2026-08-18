Роспотребнадзор напомнил родителям правила выбора безопасной обуви для детей

16:14, 18 августа 2026, ПАИ

Рекомендации для родителей по выбору безопасной детской обуви дал Роспотребнадзор перед началом учебного года. Главный критерий – материал внутренней отделки: подкладка и стелька должны быть натуральными, сообщает информагентство «Первое областное».

В закрытых моделях обуви для детей подкладка не должна быть изготовлена из искусственной или синтетической кожи. Для детей ясельного возраста это требование распространяется даже на открытые туфли и сандалии. Также под запретом текстиль с содержанием химических волокон свыше 20 %.

К зимней обуви для малышей предъявляются отдельные требования. Внутренняя отделка не может быть из байки или искусственного меха. Исключение – только натуральный мех с содержанием шерсти не менее 80 %.

Аналогичные ограничения действуют для стелек. В обуви для самых маленьких их нельзя делать из искусственных материалов или ткани с высоким содержанием синтетики. Родителям рекомендуют внимательно изучать этикетку перед покупкой.

Ранее сообщалось, что на что обратить внимание при покупке школьного ранца. От правильного выбора зависит не только удобство ребёнка, но и нагрузка на его позвоночник.