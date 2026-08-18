Алексей Севастьянов: Когда-то западным политиками всё равно придётся говорить с нами

16:10, 18 августа 2026, ПАИ

Когда-то западным политиками всё равно придётся говорить с нами, заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Начинается всё постепенно. Вот сейчас со спорта, который, по большому счёту, тоже политика», - отметил Алексей Севастьянов.

Он также высказался о положении дел в странах Балтии, где прошла часть его жизни. «Даже русские, которые живут там, немного другие, чем мы. Всё равно среда оказывает на них влияние. Тем не менее, они гордятся, что они русские, они видят, как меняется Россия, как хорошеет тот же Псков. Многие бы и хотели переехать в Россию, но корни потеряны или жалко оставлять свою прежнюю жизнь», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

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