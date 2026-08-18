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Общество

Алексей Севастьянов: Я попал в кино благодаря Михаилу Пореченкову

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов рассказал о своём пути в кино в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Алексей Севастьянов в фильме «Брат»

«Я попал в кино благодаря Михаилу Пореченкову [российский актёр театра, кино и телевидения], он привёл меня на «Ленфильм». Там во мне что-то увидели, и в конце 1990-х я стал сниматься. Постепенно роли становились всё объёмнее. Были и «Менты», и «Улицы разбитых фонарей», и «Особенности национальной рыбалки». Но всё это время была и другая работа, которой я уделял основное внимание, разрываясь между Псковом и Питером, а кино надо заниматься больше и серьёзнее. Но у меня до сих пор есть агент. Последние годы я соглашался на кинопроекты, совмещая их со своим отпуском. И до сих пор уверен, что лучшее у меня ещё впереди», - отметил Алексей Севастьянов.

Спикер также порекомендовал посмотреть всем фильм Михалкова «12». «Это сложный фильм, поэтому советую смотреть его внимательно, не торопясь и вдумчиво», - сказал Алексей Севастьянов.

Ранее Алексей Севастьянов рассказал, что его испугало на съёмках фильма «Брат».

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Алексей Севастьянов: Я попал в кино благодаря Михаилу Пореченкову

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