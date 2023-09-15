Банк России повысил ключевую ставку до 13%

14:36, 15 сентября 2023, ПАИ

Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 13 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

«Инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4 % в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4 % также предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике», – отметили в пресс-службе регулятора.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.