Псковичка взяла золото на соревнованиях по фехтованию в Санкт-Петербурге

14:47, 15 сентября 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Татьяна Петрова стала победительницей турнира «Дебют» среди девочек 2011–2012 годов рождения. Соревнования прошли на базе СШОР «Спартак» в Санкт-Петербурге 15 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Элла Полторацкая.

В турнире принимали участие 17 спортсменок петербургских школ «Форд», «Спартак», «Нарвская застава» и школа высшего спортивного мастерства.

«Татьяна достаточно легко прошла. У неё не возникло больших сложностей, посколько она имеет достаточно много опыта. Недавно ещё Татьяна Петрова приехала из Казани, где из 70 участниц стала 16», – сказала Элла Полторацкая.

Следующий турнир «Кубок города Пскова» пройдёт у спортсменок 29 и 30 сентября. «В районе 7 октября мы поедем в Санкт-Петербург, где будут выступать спортсмены 2009–2011 годов рождения. Ещё наши спортсмены поедут в Киров в конце сентября и 22 октября отправятся в Москву», – добавила Элла Полторацкая.

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