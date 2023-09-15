Более 30 коробок книг передала Псковская областная библиотека жителям Донбасса
Более 30 коробок книг собрала и передала Псковская областная библиотека имени Курбатова в рамках акции «Книги для Донбасса». Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.
В Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области продолжается акция по сбору книг для жителей Донбасса.
Акция «Книги для Донбасса» продлится до конца октября 2023 года.
Сбор книг организован в главном штабе #МЫВМЕСТЕ в Пскове, по адресу: улица Конная, 2.
Ближайший пункт приёма книг можно найти, воспользовавшись картой по ссылке.
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15 сентября 2023
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