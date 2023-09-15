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За угрозу убийством пскович отправлен на обязательные работы

Наказание в виде обязательных работ назначили псковичу за угрозу убийством сожительнице. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Пскович будет отбывать наказание в виде обязательных работ за угрозу убийством сожительнице. Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

В суде установили, что вечером 21 апреля мужчина находился на кухне в доме по месту жительства в селе Серёдка Псковского района, где у него произошёл конфликт с сожительницей. Он взял в руку нож и направил его лезвие к шее женщины, сказав, что зарежет её.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (в том числе принесение извинения потерпевшей) назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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