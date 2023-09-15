Совершивший ряд краж и избивший кочегара лопатой мужчина осуждён в Стругах Красных

16:00, 15 сентября 2023, ПАИ

Мужчину, совершившего несколько краж и избившего кочегара лопатой, осудили в Стругах Красных. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

27 апреля 2022 года мужчина, будучи нетрезвым, находился в котельной. Там он похитил из кармана куртки кочегара мобильный телефон. Ущерб составил 6 980 рублей. Затем во время ссоры с кочегаром злоумышленник ударил его лопатой по голове и по левой кисти.

30 мая 2022 года он же без разрешения своей матери взял её банковскую карту и расплатился ей за покупки товаров на сумму 1 819 рублей.

1 июня 2022 года мужчина также украл бензопилу Husqvarna стоимостью 7 200 рублей. А 12 июля 2022 года стружанин украл 7 700 рублей из кармана спортивных брюк, надетых на знакомом.

Стругокрасненский районный суд признал ранее судимого мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158, пунктом «з» части 2 статьи 112, пунктом «г» части 3 статьи 158, пунктом «г» части 2 стати 158 УК РФ.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Ему назначили наказание в виде трёх лет и восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.