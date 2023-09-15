Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Совершивший ряд краж и избивший кочегара лопатой мужчина осуждён в Стругах Красных

Мужчину, совершившего несколько краж и избившего кочегара лопатой, осудили в Стругах Красных. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

27 апреля 2022 года мужчина, будучи нетрезвым, находился в котельной. Там он похитил из кармана куртки кочегара мобильный телефон. Ущерб составил 6 980 рублей. Затем во время ссоры с кочегаром злоумышленник ударил его лопатой по голове и по левой кисти.

30 мая 2022 года он же без разрешения своей матери взял её банковскую карту и расплатился ей за покупки товаров на сумму 1 819 рублей.

1 июня 2022 года мужчина также украл бензопилу Husqvarna стоимостью 7 200 рублей. А 12 июля 2022 года стружанин украл 7 700 рублей из кармана спортивных брюк, надетых на знакомом.

Стругокрасненский районный суд признал ранее судимого мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158, пунктом «з» части 2 статьи 112, пунктом «г» части 3 статьи 158, пунктом «г» части 2 стати 158 УК РФ.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Ему назначили наказание в виде трёх лет и восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 сентября 2023

Женщины терпеливее и упорнее, констатировала псковский реабилитолог
15 сентября 2023

День простоять, ночь продержаться. Новый выпуск «Псковского телеграма» скоро в эфире
15 сентября 2023

Член Псковского профсоюза стал призёром турнира по стрельбе
15 сентября 2023

«Мы плакали всем отделением»: псковский реабилитолог рассказала о своей пациентке
15 сентября 2023

Обладатели почётных званий Псковской области будут получать надбавку к зарплате
15 сентября 2023

Елена Печерская: У нас эффективные практики преподавания иностранных языков
15 сентября 2023

Штрафы за пребывание детей в запрещённых местах увеличат в Псковской области
15 сентября 2023

Дома в микрорайоне Учхоз газифицируют по программе «Догазификации» в 2024 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...