В Псковской области детям запретят посещать вейпшопы

16:14, 15 сентября 2023, ПАИ

Законопроект о введение запрета на посещение детьми вейпшопов внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов несколько законопроектов. В том числе о введении запрета на посещение детьми вейпшопов и иных специальных магазинов, торгующих только табачной, никотиносодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления такой продукции», – сообщил он.

В Псковском областном Собрании корреспонденту ПАИ подтвердили, что законопроекты поступили на рассмотрение депутатов.