Член Псковского профсоюза стал призёром турнира по стрельбе

17:02, 15 сентября 2023, ПАИ

Член молодёжного совета Псковского облсовпрофа Иван Семененко принял участие в открытом турнире по практической стрельбе, посвящённом памяти погибших сотрудников УФСБ России по Псковской области майора Сергея Лобазкина и капитана Андрея Павлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках соревнований Иван Семененко занял третье место в личном зачёте среди спортсменов третьей группы и второе место в командном зачёте среди спортсменов третьей группы.