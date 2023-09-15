Член Псковского профсоюза стал призёром турнира по стрельбе
Член молодёжного совета Псковского облсовпрофа Иван Семененко принял участие в открытом турнире по практической стрельбе, посвящённом памяти погибших сотрудников УФСБ России по Псковской области майора Сергея Лобазкина и капитана Андрея Павлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
В рамках соревнований Иван Семененко занял третье место в личном зачёте среди спортсменов третьей группы и второе место в командном зачёте среди спортсменов третьей группы.
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15 сентября 2023
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