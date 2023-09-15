День простоять, ночь продержаться. Новый выпуск «Псковского телеграма» скоро в эфире

17:03, 15 сентября 2023, ПАИ

В Псковской области завершились выборы – и первые их итоги были подведены на «Ночи выборов – 2023». Через несколько дней после оглашения официальных результатов победитель, губернатор Михаил Ведерников, дал большое интервью коллегам из ТАСС – внутри оказалась масса информационных поводов. Об этом, а также о, возможно, скорой смерти WhatsApp*, отмороженных ушах Эстонии – в новом выпуске ироничной, местами абсурдной программы «Псковский телеграм», который выйдет в эфир вечером в пятницу, 15 сентября.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале Псковского агентства информации.

* WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской.