Гала-концерт фестиваля «Пушкинская лира» прошёл в «Михайловском»

19:18, 15 сентября 2023, ПАИ

Заключительный гала-концерт Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Пушкинская лира» для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) прошёл на площадке научно-культурного центра в Пушкинских Горах сегодня, 15 сентября. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

На мероприятии были объявлены победители и призёры в шести номинациях: «Литературный герой», «Как вечно пушкинское слово», «Театральная», «Да здравствует лицей», «Творческая» и «Лучший урок и занятие» (номинация для учителей).

Учредителем фестиваля-конкурса является Министерство просвещения РФ, организатором выступило Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

В конкурсе приняли участие 30 специальных учебно-воспитательных учреждений. География участников простирается от Сахалина до Калининграда: участники из Санкт-Петербурга, Кемеровской, Вологодской, Архангельской, Тульской областей, Краснодарского и Пермского края и других регионов и городов России.

Псковскую область представляли воспитанники специальных учебных заведений Невеля и Себежа. Два учреждения из Белоруссии также приняли участие в концерте. Для всех участников подготовлена большая экскурсионная программа по историческим местам Пушкинского заповедника и Пскова.

Перед началом концерта собравшихся приветствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, исполняющий полномочия главы Пушкиногорского района Александр Коротоножкин, замдиректора Пушкинского заповедника Людмила Тихонова, директор Себежского СУВУ Геннадий Барышников, начальник отдела образования Себежского района Сергей Везовитов, председатель жюри конкурса, почётный работник общего образования РФ Владислав Семёнов.

«Большую концертную программу подготовили учащиеся из Себежского района: образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Рассыпуха» (детская школа искусств), ансамбль народных инструментов Себежской детской школы искусств, воспитанники танцевально-спортивного клуба «Полонез» из Себежа, коллектив барабанщиц из Себежской средней школы, ансамбль барабанщиц «Темп» из Идрицкой средней школы. Кроме того, в мероприятии приняли участие Иван Зворыкин, Анастасия Тихомирова и солисты московского арт-проекта «Новая сказка», – рассказали в редакции газеты.

В завершение фестиваля состоялась акция «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Каждому скворечнику присвоено имя учреждения, которое приняло участие в конкурсе. Пушкинскому заповеднику воспитанники передали 30 скворечников. Сотрудник службы музейных лесов и парков заповедника Евгения Белая отметила, что это большой подарок для музея и все скворечники обязательно найдут своё место в усадебных парках.

Отметим, основная цель фестиваля – выявление, поддержка и распространение творческого опыта талантливых обучающихся и педагогов в области популяризации русского языка и культуры в мире, пропаганда всемирного значения наследия творчества А. С. Пушкина.