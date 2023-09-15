Итальянское мороженое не прошло контроль на границе Псковской области

17:47, 15 сентября 2023, ПАИ

Итальянское мороженое, в размере 15 тонн, не прошло контроль на границе Псковской области из-за нарушений в документах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, в МАПП Шумилкино должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля 15 тонн мороженого в ассортименте, произведенного в Италии, выявили нарушения в части оформления документов. Партия пломбира с вишневым сиропом предназначалась для получателя из Москвы.

«В ветеринарном сертификате на перевозимый товар при документарном контроле государственным инспектором ведомства установлено, что страница № 3 и Приложение к ветеринарному сертификату, содержащее информацию о наименовании, количестве и дате выработки товара, не заверены печатью компетентного органа государственной ветеринарной службы Италии; на трех страницах не указан уникальный номер ветеринарного сертификата», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, форма предоставленного ветеринарного сертификата не соответствует парафированному образцу ветеринарного сертификата.

Ввоз 15 тонн мороженого на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.