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Итальянское мороженое не прошло контроль на границе Псковской области

Итальянское мороженое, в размере 15 тонн, не прошло контроль на границе Псковской области из-за нарушений в документах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Итальянское мороженое, в размере 15 тонн, не прошло контроль на границе Псковской области из-за нарушений в документах. Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Так, в МАПП Шумилкино должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля 15 тонн мороженого в ассортименте, произведенного в Италии, выявили нарушения в части оформления документов. Партия пломбира с вишневым сиропом предназначалась для получателя из Москвы.

«В ветеринарном сертификате на перевозимый товар при документарном контроле государственным инспектором ведомства установлено, что страница № 3 и Приложение к ветеринарному сертификату, содержащее информацию о наименовании, количестве и дате выработки товара, не заверены печатью компетентного органа государственной ветеринарной службы Италии; на трех страницах не указан уникальный номер ветеринарного сертификата», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, форма предоставленного ветеринарного сертификата не соответствует парафированному образцу ветеринарного сертификата.

Ввоз 15 тонн мороженого на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

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