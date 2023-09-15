Пешехода госпитализировали в результате наезда автомобиля
Автомобиль Opel Corsa наехал на 25-летнего мужчину у дома № 25 на регулируемом пешеходном переходе на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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