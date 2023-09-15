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Происшествия

Пешехода госпитализировали в результате наезда автомобиля

Автомобиль Opel Corsa наехал на 25-летнего мужчину у дома № 25 на регулируемом пешеходном переходе на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Пешехода госпитализировали в результате наезда автомобиля
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пешехода госпитализировали в результате наезда автомобиля
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пешехода госпитализировали в результате наезда автомобиля
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пешехода госпитализировали в результате наезда автомобиля
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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