Пешехода госпитализировали в результате наезда автомобиля

19:40, 15 сентября 2023, ПАИ

Автомобиль Opel Corsa наехал на 25-летнего мужчину у дома № 25 на регулируемом пешеходном переходе на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.