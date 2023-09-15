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Общество

Творческое занятие из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборском музее

Новое творческое занятие из цикла «Расписные выходные» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 16 и 17 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Участники мастер-класса смогут написать акварельную картину «Изборские дали» по мотивам работы изборского художника Павла Мельникова. «С огромной любовью он изображал на своих полотнах древние каменные стены и башни Изборской крепости, храмы, удивительную природу и тихие улочки древнего города в разное время года, выбирая для своих пейзажей разные точки обзора», – подчеркнули в музее.

П. Д. Мельников. Осень. 1970 год. Из фондов музея-заповедника «Изборск»

Занятия будут проходить в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:00.

П. Д. Мельников. Изборские дали. 1974 год. Из фондов музея-заповедника «Изборск»

Чтобы принять участие в мастер-классе, нужно предварительно записаться по телефону 8-921-219-84-70 (с 9:00 до 17:00). Место проведения – музейная мастерская в доме купца Шведова (улица Печорская, 32). Стоимость участия – 150 рублей (можно оплатить «Пушкинской картой»).

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