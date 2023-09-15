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Общество

Естественная убыль населения в России сократилась на 26%

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе – июле 2023 года сократилась на 26 % в годовом исчислении и составила 297,3 тысячи человек против 401,6 тысячи годом ранее. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Число родившихся в январе – июле 2023 года снизилась на 3 % – до 726,6 тысячи детей против 749,2 тысяч за аналогичный период 2022 года.

Число умерших в январе – июле 2023 года сократилось на 11 % – до 1023,9 тысячи человек против 1150,8 тысячи за семь месяцев предыдущего года.

Ранее сообщалось, что естественная убыль населения в России в 2022 году также сократилась – на 42,5 % по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году.

По оперативным данным Росстата, население России («без учёта официальной статистической информации о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях») на начало 2023 года уменьшилось до 146,4 млн человек с 147 млн на начало 2022 года.

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