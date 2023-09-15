Стал известен победитель конкурса видеопоздравлений к 550-летию Печор
Победительницей конкурса видеопоздравлений к 550-летию Печор стала себежанка Виктория Зайцева, которая представила видеоролик под названием «Печоры – ты жемчужина России!» Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по культуре Псковской области.
«Творческая работа Виктории Зайцевой отвечала всем требованиям нашего конкурса и по решению конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов», – говорится в сообщении.
Виктория прочитала стихотворение собственного сочинения и показала красоту Псково-Печерской обители.
Девушка получит приз – квадрокоптер.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 сентября 2023
Перекрёсток улицы Гагарина и Октябрьского проспекта перекроют в Пскове с 18 сентября
15 сентября 2023
Вопросы модернизации аварийно-спасательного оборудования обсудили псковский губернатор и глава МЧС России