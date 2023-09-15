Стал известен победитель конкурса видеопоздравлений к 550-летию Печор

21:17, 15 сентября 2023, ПАИ

Победительницей конкурса видеопоздравлений к 550-летию Печор стала себежанка Виктория Зайцева, которая представила видеоролик под названием «Печоры – ты жемчужина России!» Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по культуре Псковской области.

«Творческая работа Виктории Зайцевой отвечала всем требованиям нашего конкурса и по решению конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов», – говорится в сообщении.

Виктория прочитала стихотворение собственного сочинения и показала красоту Псково-Печерской обители.

Девушка получит приз – квадрокоптер.