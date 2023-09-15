В Японии побили полувековой рекорд по числу человек старше ста лет

22:39, 15 сентября 2023, ПАИ

Количество жителей Японии старше 100 лет в настоящее время составляет 92 139 человек, что является абсолютным рекордом за 53 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

За год число японцев, отметивших столетие, увеличилось на 1 428 человек. Из общего числа 88,5 % составляют женщины, их насчитывается более 81,5 тысячи. Мужчин чуть более 10,5 тысячи.

Самой пожилой жительницей Японии является 116-летняя Фуса Тацуми из префектуры Осака, самый пожилой мужчина – 111-летний Гисабуро Сонобэ из префектуры Тиба.

Япония каждый год в течение 53 лет обновляет рекорды по этому показателю, но отметку 90 тысяч человек превзошла впервые.