Сотрудники Псковского МЧС провели открытый урок для школьников
Открытый урок для учеников 6–7-х классов МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» провели сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с Национальным центром помощи по региону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Темой для обсуждения стали вопросы безопасности подростков при походах в лес, а также пожарная безопасность в быту и на природе.
Подросткам рассказали, что нужно брать с собой в лес, как вести себя, если потерялся, напомнили обязательные меры предосторожности при обращении с огнём и телефонные номера экстренных оперативных служб.
Школьникам также вручили красочные памятки о безопасности.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 сентября 2023
Перекрёсток улицы Гагарина и Октябрьского проспекта перекроют в Пскове с 18 сентября