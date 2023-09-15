Сотрудники Псковского МЧС провели открытый урок для школьников

22:57, 15 сентября 2023, ПАИ

Открытый урок для учеников 6–7-х классов МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» провели сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с Национальным центром помощи по региону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Темой для обсуждения стали вопросы безопасности подростков при походах в лес, а также пожарная безопасность в быту и на природе.

Подросткам рассказали, что нужно брать с собой в лес, как вести себя, если потерялся, напомнили обязательные меры предосторожности при обращении с огнём и телефонные номера экстренных оперативных служб.

Школьникам также вручили красочные памятки о безопасности.