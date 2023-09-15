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Происшествия

В Алтайском крае женщина убила двух своих детей

Жительница Барнаула в Алтайском крае убила двух своих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал СУ СК по региону.

«С признаками криминальной смерти были обнаружены тела двух детей. При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей свела счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ «Убийство малолетних», – говорится в сообщении.

Одному из погибших детей было три года, второму – восемь месяцев. Инцидент произошёл в Индустриальном районе Барнаула в одном из многоэтажных домов.

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