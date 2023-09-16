Всероссийские соревнования «Кросс наций» пройдут сегодня в Пскове

08:58, 16 сентября 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования «Кросс наций» пройдут в Пскове сегодня, 16 сентября, сообщает спортивный корреспондент ПАИ.

Открытие мероприятия состоится в 11:30 у Власьевской башни.

Трасса будет пролегать по набережной реки Великой от Ольгинского моста до отеля «Покровский». В «Кроссе наций» может принять участие любой желающий, имеющий допуск врача. Заявки на участие принимались до 15 сентября.

Спортсмены выйдут на три дистанции: 1 километр (2014 г. р. и моложе), 4 километра (два забега для спортсменов до и от 2003 г. р.), 8 километров (два забега для спортсменов до и от 2003 г. р.).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».