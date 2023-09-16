Почти две тысячи метров дороги отремонтируют в Куньинском районе
Порядка двух тысяч метров дороги Плюхново – Кудряницы отремонтируют в Куньинском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев.
Контракт на проведение ремонта заключён с ООО «Реал» с понижением начальной цены на более 5 млн рублей.
Ремонт должен быть завершён до 15 октября текущего года.
«На сэкономленные в ходе торгов средства будет дополнительно отремонтирован ещё один участок этой же дороги протяжённостью 450 метров. Конкурс уже объявлен. Работы на этом участке должны быть выполнены до 31 октября», – рассказал Олег Лебедев.
Таким образом, всего в текущем году будет отремонтировано почти 2 км муниципальной дороги Плюхново – Кудряницы со стороны деревни Жижицы. На ремонт уйдёт свыше 25 млн рублей.
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