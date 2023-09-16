Почти две тысячи метров дороги отремонтируют в Куньинском районе

10:30, 16 сентября 2023, ПАИ

Порядка двух тысяч метров дороги Плюхново – Кудряницы отремонтируют в Куньинском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев.

Контракт на проведение ремонта заключён с ООО «Реал» с понижением начальной цены на более 5 млн рублей.

Ремонт должен быть завершён до 15 октября текущего года.

«На сэкономленные в ходе торгов средства будет дополнительно отремонтирован ещё один участок этой же дороги протяжённостью 450 метров. Конкурс уже объявлен. Работы на этом участке должны быть выполнены до 31 октября», – рассказал Олег Лебедев.

Таким образом, всего в текущем году будет отремонтировано почти 2 км муниципальной дороги Плюхново – Кудряницы со стороны деревни Жижицы. На ремонт уйдёт свыше 25 млн рублей.