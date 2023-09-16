Господдержка выпускников медколледжей и вузов даёт результаты – Михаил Мурашко

10:49, 16 сентября 2023, ПАИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил эффект господдержки выпускников медицинских колледжей и вузов, которая даёт мотивацию как студентам, так и действующим сотрудникам отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

«Государственные программы поддержки выпускников медицинских колледжей и вузов сегодня дают результаты (это программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», это дополнительные социальные выплаты медицинским работникам, в том числе первичному звену в центральных районных больницах), однозначно создают финансовую мотивацию для студентов и медицинских работников», – заявил Михаил Мурашко.

По его словам, практикующие работники отрасли отмечают улучшение оснащения учреждений, открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) с цифровыми возможностями и отпуском лекарств. Важное значение имеет выдача фельдшерам служебных автомобилей, что повышает их мобильность и качество обслуживания.

«Но это также и выставляет новые требования, например, чтобы фельдшеры, которые идут работать, особенно уже когда подписан договор о работе в конкретном ФАПе, понимая условия работы, имели уже водительское удостоверение, для того чтобы могли управлять автомобилем и полностью включиться в рабочий процесс», – добавил министр.

Также важна практикоориентированная подготовка средних медицинских работников и врачей. Здесь подспорьем является использование в учебном процессе манекенов, на которых отрабатываются инъекции, перевязки, наложение швов и другие виды помощи. Ещё одним новым требованием является навык работы в единой информационной системе медучреждений, которым должны владеть выпускники медколледжей.

«Здесь важна и квалификация педагогов, которые должны знать все аспекты отрасли не виртуально, а на практике», – подчеркнул Михаил Мурашко.