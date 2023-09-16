Незаконную ловлю рыбы пресекла полиция в Пушкиногорском районе

11:11, 16 сентября 2023, ПАИ

Незаконный лов рыбы пресекли сотрудники полиции в Пушкиногорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранним утром 11 сентября в озере Белогуль Пушкиногорского района местный 62-летний пенсионер сетями ловил рыбу. У него были изъяты четыре сети, рыболовные снасти, лодка. Кроме того, у рыбака изъяли незаконно добытую рыбу: лещей, окуней, красноперку, густеру и плотву – почти 40 рыб.