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Общество

Кратковременный дождь ожидается в Псковской области 17 сентября

Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 сентября. Погода прогнозируется без существенных осадков, но вечером местами пройдёт кратковременный дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогнозируется от +5 до +10 градусов, днём воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

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