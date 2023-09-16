Кратковременный дождь ожидается в Псковской области 17 сентября
Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 сентября. Погода прогнозируется без существенных осадков, но вечером местами пройдёт кратковременный дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогнозируется от +5 до +10 градусов, днём воздух прогреется до +18...+23 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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