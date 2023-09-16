Кратковременный дождь ожидается в Псковской области 17 сентября

11:44, 16 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 сентября. Погода прогнозируется без существенных осадков, но вечером местами пройдёт кратковременный дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогнозируется от +5 до +10 градусов, днём воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.