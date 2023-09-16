Более 400 спортсменов участвуют в соревнованиях «Кросс наций» в Пскове

12:02, 16 сентября 2023, ПАИ

402 спортсмена участвуют во всероссийских соревнованиях «Кросс наций», которые стартуют сейчас у Власьевской башни в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В Пскове он проходит с 2005 года, тогда в «Кроссе наций» поучаствовало около пяти тысяч человек.

В 12:00 дистанцию в один километр пробегут мальчики 2014 г.р. и моложе. В 12:20 стартуют девочки 2014 г.р. и моложе. В 12:40 стартуют на 4 километра юноши 2004 года рождения и моложе. В 13:10 девушки 2004 г.р. и моложе. В 13:50 стартуют на 4000 метров мужчины и женщины 2003 года рождения и старше. В 14:20 старт примут женщины и мужчины на 8000 метров.

В соревнованиях участвуют спортсмены из Плюсского, Палкинского, Псковского, Локнянского, Бежаницкого, Себежского, Новоржевского, Гдовского районов, а также Великих Лук и Струг Красных.

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