Сказочный терем для детей построили жители Плюсского района

12:21, 16 сентября 2023, ПАИ

Сказочный терем для своих детей построили жители деревни Новоселье Плюсского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова в своём Telegram-канале.

«Вот такой замечательный подарок сделали жители деревни Новоселье Лядской волости своим детям. Сразу вспоминаются русские народные сказки и боярские хоромы... Чудо!» – подчеркнула она.

Детский домик построен членами ТОС «Возрождение» в рамках проекта «Счастливое детство».

«Что тут скажешь... Детство уже счастливое, если рядом с тобой есть люди, который знают куда приложить голову и руки!» – сказала Наталья Иванова.