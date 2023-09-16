Сказочный терем для детей построили жители Плюсского района
Сказочный терем для своих детей построили жители деревни Новоселье Плюсского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова в своём Telegram-канале.
«Вот такой замечательный подарок сделали жители деревни Новоселье Лядской волости своим детям. Сразу вспоминаются русские народные сказки и боярские хоромы... Чудо!» – подчеркнула она.
Детский домик построен членами ТОС «Возрождение» в рамках проекта «Счастливое детство».
«Что тут скажешь... Детство уже счастливое, если рядом с тобой есть люди, который знают куда приложить голову и руки!» – сказала Наталья Иванова.
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