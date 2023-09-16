5-летнего ребёнка сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

12:54, 16 сентября 2023, ПАИ

5-летнего ребёнка на самокате сбил автомобиль Mitsubishi на регулируемом пешеходом переходе у дома № 48 на улице Гагарина в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Ребёнок госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.