Осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Пскове
23-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района проходит на парковке Fjord Plaza сегодня, 16 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В ней участвуют сельхозтоваропроизводители, владельцы ЛПХ, предприниматели, предприятия торговли, пищевой промышленности Псковского района и области.
Для посетителей и участников ярмарки также проходит концерт коллективов Псковского района.
Кроме того, на площадке организована тематическая фотозона, где все желающие могут сделать фото на память.
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