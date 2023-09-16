Осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Пскове

13:23, 16 сентября 2023, ПАИ

23-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района проходит на парковке Fjord Plaza сегодня, 16 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В ней участвуют сельхозтоваропроизводители, владельцы ЛПХ, предприниматели, предприятия торговли, пищевой промышленности Псковского района и области.

Для посетителей и участников ярмарки также проходит концерт коллективов Псковского района.

Кроме того, на площадке организована тематическая фотозона, где все желающие могут сделать фото на память.