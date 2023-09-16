Себежанка победила в соревнованиях «Кросс наций» в Оренбурге

14:50, 16 сентября 2023, ПАИ

Воспитанница Себежского детско-юношеского клуба спортивной подготовки Виктория Василюк выиграла в соревнованиях «Кросс Наций», которые проходили в Оренбурге. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв» со ссылкой на клуб спортивной подготовки.

Себежанка стала лучшей среди мальчиков и девочек в забеге на дистанции 1 км.

В прошлом году Виктория Василюк заняла второе место на аналогичных соревнованиях, которые проходили в Великих Луках.