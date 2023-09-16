Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Себежанка победила в соревнованиях «Кросс наций» в Оренбурге

Воспитанница Себежского детско-юношеского клуба спортивной подготовки Виктория Василюк выиграла в соревнованиях «Кросс Наций», которые проходили в Оренбурге. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв» со ссылкой на клуб спортивной подготовки.

Фото: скриншот из видео Себежского ДЮКФП

Себежанка стала лучшей среди мальчиков и девочек в забеге на дистанции 1 км.

В прошлом году Виктория Василюк заняла второе место на аналогичных соревнованиях, которые проходили в Великих Луках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. «Кросс наций» в Пскове
16 сентября 2023

Рекордсменка Псковской области взяла золото на «Кроссе наций»
16 сентября 2023

Более 400 спортсменов участвуют в соревнованиях «Кросс наций» в Пскове
16 сентября 2023

Всероссийские соревнования «Кросс наций» пройдут сегодня в Пскове
15 сентября 2023

Член Псковского профсоюза стал призёром турнира по стрельбе
15 сентября 2023

Псковичка взяла золото на соревнованиях по фехтованию в Санкт-Петербурге
15 сентября 2023

Областные соревнования по туризму пройдут в Печорском районе
15 сентября 2023

Стал известен соперник «Лук-Энергии» в 1/32 финала Кубка России по футболу

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...