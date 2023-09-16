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Общество

Псковских дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе – опрос

Родители псковских школьников рассказали, в какие секции и кружки ходят их дети, сообщает сервис поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще всего в кружки и секции родители водят младшеклассников 7-12 лет (73 %). Дошкольники и подростки чуть реже посещают внешкольные занятия: 52 и 56 % соответственно.

Родители детей 3-6 лет чаще всего отдают их на курсы подготовки к школе (20 %). По 15 % родителей водят детей-дошкольников на плавание и гимнастику. О том, что дети занимаются танцами, футболом и музыкой, сообщили по 12 % родителей.

В начальной школе приоритеты меняются. Судя по ответам родителей младшеклассников, их дети чаще всего посещают танцевальные кружки (22 %), единоборства (19 %) и плавание (14 %). 12 % родителей отводят детей на рисование (12%), музыку (9 %) и иностранные языки (7 %).

У старшеклассников самыми популярными внешкольными активностями являются иностранные языки (об этом рассказали 15 % родителей), танцы и рисование (по 10 %). По 8 % родителей отдают старшеклассников на плавание и музыку, по 6 % – на футбол, волейбол и программирование, 4 % – на математику.

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