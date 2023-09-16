Выставка графики «Портрет современника» открылась в центральной библиотеке Пскова

14:34, 16 сентября 2023, ПАИ

Выставка графики члена Союза художников России Николая Самойленко «Портрет современника» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

В экспозиции представлено более сорока работ: в основном это портреты псковичей, в том числе псковских художников, и пейзажи в технике быстрого рисунка.

Как уточнили организаторы выставки, графика и живопись для псковского художника Николая Самойленко всего лишь хобби, потому что в основном он занимается декоративно-прикладным искусством и больше всего известен своими работами для РПЦ. Коллеги по творческому объединению «ПсковАРТ» также называют Николая мастером широкого профиля и многостаночником.

Николай Самойленко начинал как театральный художник в городе Днепропетровске, а потом окончил факультет художественной обработки дерева Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (ныне СПГХПА им. А. Л. Штиглица). И с тех пор главным образом проектирует и создаёт мебель, а также витражи, мозаики, а кроме того славится как реставратор и иконописец.

В частности, Николай Самойленко придумал и создал мебель для монастырской трапезной, а также, например, мебель для храма Варлаама Хутынского в Пскове. В перечне его работ есть и панагия для владыки Евсевия, и врата для Мирожского монастыря, и рака для Саввы Крыпецкого. В 2013 году Николай Самойленко был удостоен премии администрации города Пскова за свои достижения в церковном искусстве.

Выставка графики Николая Самойленко в читальном зале библиотеки продлится до 16 октября.