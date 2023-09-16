Водитель и пассажир ВАЗа пострадали в ДТП в Палкинском районе
22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011 не справился с управлением и допустил съезд в кювет на 27-м километре автодороги Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали водитель и 36-летняя пассажирка. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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