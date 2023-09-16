Житель Бежаницкого района выбил окно и украл рыболовный ящик, сапоги и куртки

16:34, 16 сентября 2023, ПАИ

Сотрудники полиции раскрыли кражу в Бежницком районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью полицейских обратилась 41-летняя владелица дачного дома в деревне Дворцы Бежаницкого района. Она рассказала, что неизвестный разбил окно в ее доме и украл рыболовный ящик, две куртки и пару сапог. Общий причиненный ущерб составил почти 4 тысячи рублей.

Злоумышленником оказался местный 35-летний житель. При проведении обыска у мужчины изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.