Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Порхове
19-я сельскохозяйственная ярмарка прошла в Порхове. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».
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Фото: Районная газета «Порховский вестник»
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Фото: Районная газета «Порховский вестник»
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Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
-
Фото: Районная газета «Порховский вестник»
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Фото: Районная газета «Порховский вестник»
Для посетителей и сельхозпроизводителей было организовано театрализованное представление.
Также в рамках ярмарки прошел конкурсы поделок.
«На конкурсы были представлены неповторимые поделки из овощей, жители пели частушки собственного сочинения, а победители в объявленных номинациях получили достойные подарки», – рассказали в районке.
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