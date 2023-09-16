Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Порхове

15:40, 16 сентября 2023, ПАИ

19-я сельскохозяйственная ярмарка прошла в Порхове. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



Фото: Районная газета «Порховский вестник»



























Для посетителей и сельхозпроизводителей было организовано театрализованное представление.

Также в рамках ярмарки прошел конкурсы поделок.

«На конкурсы были представлены неповторимые поделки из овощей, жители пели частушки собственного сочинения, а победители в объявленных номинациях получили достойные подарки», – рассказали в районке.