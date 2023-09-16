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Спорт

Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове

Футбольный фестиваль «Первое касание» состоялся на спортивном стадионе школы № 7 им. В. Н. Пушкарева в Острове сегодня, 16 сентября. Об этом сообщает районная газета «Островские вести».

  • Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове
    Фото: Районная газета «Островские вести»
  • Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове
    Фото: Районная газета «Островские вести»
  • Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове
    Фото: Районная газета «Островские вести»
  • Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове
    Фото: Районная газета «Островские вести»
  • Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове
    Фото: Районная газета «Островские вести»
  • Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове
    Фото: Районная газета «Островские вести»
  • Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове
    Фото: Районная газета «Островские вести»
  • Шесть футбольных команд приняли участие в фестивале «Первое касание» в Острове
    Фото: Районная газета «Островские вести»

Мероприятие проводилось с целью популяризации футбола, привлечения населения к занятиям спортом.

В фестивале участвовали шесть команд юных футболистов из Острова, Палкино и Пскова.

Участников футбольного фестиваля, тренеров, родителей, гостей приветствовал депутат Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Он поздравил ребят с большим футбольным праздником, поблагодарил организаторов, тренеров за привлечение к занятиям спортом юной смены, за воспитание у детей любви к футболу. Он также пожелал юным игрокам красивых игр, легких побед, быть корректными в игре.

В свою очередь, хорошей результативной игры и побед пожелала командам и председатель комитета по культуре, молодежной политике и туризму администрации Островского района Маргарита Хажмуратова.

До начала фестиваля первыми в товарищеском матче встретились родители юных игроков.

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