Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реставрация древних подклетов Лазаревского храма продолжается в Псково-Печерском монастыре

Работы по реставрации и приспособлению древних подклетов Лазаревского храма продолжаются в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами. Реставраторы вернули зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по фотоматериалам.

Специалисты воссоздали каменную ограду с решетчатыми каменными ограждениями. От неё на момент реставрации оставались только каменные ворота. Им вернули первоначальный колер. Также реставраторы воссоздали садик, который был вокруг храма.

Кроме того, завершены мероприятия по гидроизоляции фундаментов и подклетов церкви, подведены инженерные коммуникации. Восстановлена деревянная обшивка подколокольного восьмерика.

Впереди реставрация интерьеров и настенной живописи, сохранённой внутри храма.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 сентября 2023

Встреча псковского Клуба молодых предпринимателей состоится в «Точке кипения»
16 сентября 2023

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» проходит в Пскове
16 сентября 2023

«Ночь выборов – 2023»: итоги в цифрах
16 сентября 2023

Порядка 356 видов грибов выявили учёные на экотропах Полистовского заповедника
16 сентября 2023

Реставрация древних подклетов Лазаревского храма продолжается в Псково-Печерском монастыре
16 сентября 2023

Группа контрактников из Псковской области отправилась в зону СВО
16 сентября 2023

Два кикоинских класса открыли в Белоруссии в партнёрстве с ПсковГУ
16 сентября 2023

Концерты военных духовых оркестров пройдут сегодня в пяти районах Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...