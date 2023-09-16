Реставрация древних подклетов Лазаревского храма продолжается в Псково-Печерском монастыре

17:35, 16 сентября 2023, ПАИ

Работы по реставрации и приспособлению древних подклетов Лазаревского храма продолжаются в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами. Реставраторы вернули зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по фотоматериалам.

Специалисты воссоздали каменную ограду с решетчатыми каменными ограждениями. От неё на момент реставрации оставались только каменные ворота. Им вернули первоначальный колер. Также реставраторы воссоздали садик, который был вокруг храма.

Кроме того, завершены мероприятия по гидроизоляции фундаментов и подклетов церкви, подведены инженерные коммуникации. Восстановлена деревянная обшивка подколокольного восьмерика.

Впереди реставрация интерьеров и настенной живописи, сохранённой внутри храма.