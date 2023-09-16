45 тысяч рублей лишились псковичи после общения с мошенниками в мессенджере

17:58, 16 сентября 2023, ПАИ

45 тысяч рублей лишились псковичи, пообщавшись с мошенниками в мессенджере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в полицию обратилась 25-летняя псковичка. Девушка получила сообщение в мессенджере от знакомой с просьбой одолжить деньги. Псковичка решила помочь собеседнице и перевела на указанный счёт 15 тысяч рублей. Однако оказалось, что от имени подруги писал мошенник, который взломал аккаунт.

На аналогичную уловку попался и 39-летний житель Пскова. Общение со злоумышленником обошлось ему в 30 тысяч рублей – эту сумму мужчина перевёл на банковский счёт неизвестному.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Выясняются все обстоятельства произошедшего.