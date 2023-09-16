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Общество

Масочный режим временно ввели в Доме правительства РФ

Масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства РФ из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом пишет  ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», – передаёт ТАСС.

В кабмине рассчитывают, что временные ограничения «будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

Изначально масочный режим был введен в правительстве еще в начале пандемии, в 2020 году. Однако с апреля этого года ношение масок и другие подобные меры перестали быть обязательными и сохранялись только в формате рекомендации.

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