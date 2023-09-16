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Общество

Встреча Псковского клуба молодых предпринимателей состоится в «Точке кипения»

Встреча «Открытый микрофон для молодых предпринимателей» Псковского клуба молодых предпринимателей состоится на площадке ПсковГУ «Точка кипения» 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются действующие и начинающие предприниматели, молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Начало в 18:00. Необходима обязательная регистрация. Участие бесплатное.

Фото: организаторы

«Открытый микрофон для молодых предпринимателей» – это диалог между представителями власти, деловых сообществ и финансовых организаций области, чья деятельность связана с улучшением условий ведения бизнеса в регионе, и представителями молодёжного предпринимательства.

На мероприятии выступят представители комитета по экономике и инвестиционной политике правительства Псковской области, Фонда инвестиционного развития Псковской области, центра «Мой бизнес», института уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области, управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области, управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области, Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ПАО «Промсвязьбанк» (дополнительный офис «Псковский») – партнёр мероприятия.

Участники встречи смогут получить ответы на все интересующие вопросы из первых уст, а также возможность узнать куда обращаться по вопросам развития собственного бизнеса.

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