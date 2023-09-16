Хоккейный турнир «Кубок вызова» пройдёт в Пскове 17 сентября

21:35, 16 сентября 2023, ПАИ

Хоккейный турнир «Кубок вызова» пройдёт в Псковском ледовом дворце 17 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

В турнире примут участие три команды, которые сыграют в один круг.

Сначала хоккейный клуб «Торандо» сыграет против команды «Беркут». Затем «Торнадо» сразится с «Родиной». И в конце «Беркут» и «Родина» попытаются выявить сильнейшего.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».