День работников леса празднуется сегодня

09:55, 17 сентября 2023, ПАИ

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведёт свою историю ещё со времён существования СССР.

13 августа 1966 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши и общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвёртая часть расположена в Северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв. километров.