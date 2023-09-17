Две органистки из Москвы выступят сегодня в Печорах

10:48, 17 сентября 2023, ПАИ

17 сентября в 16:00 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах выступят лауреаты V Международного конкурса «Юный органист» Полина Пантелеева и Ирина Крюкова из Москвы. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

В программе: Дитрих Букстехуде, прелюдия fis-moll BuxWV 146; Феликс Мендельсон, соната №1 f-moll, op. 65, части 3 и 4; Сезар Франк, хорал № 2 си минор, FWV 39; Иоганн Себастьян Бах, хоральная прелюдия Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659; Август Готфрид Риттер, соната № 2 ми минор, op. 19; Йозеф Райнбергер, Betrachtung из 12 пьес для органа Miscellaneen, op.174; Луи Вьерн, «Вестминстерские колокола».

Кирха находится по адресу Печоры, улица Гагарина, 12а.