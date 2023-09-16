До 30 сентября молодые псковичи смогут подать заявку на конкурс ​«ТурКор»

21:24, 16 сентября 2023, ПАИ

Приём заявок для участия в региональном этапе I Всероссийского юношеского конкурса туристического медиаконтента «ТурКор» в Псковской области продлён до 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Организатором регионального этапа выступил проектный офис по детскому и молодёжному туризму Российского союза туриндустрии. Партнёрами конкурса являются комитет по туризму Псковской области и Туристский информационный центр региона.

Состязание юных медиаталантов проводится в двух возрастных категориях: юноши 12–16 лет и молодёжь 17–21 года. Конкурс определит победителей в трёх номинациях: «Создано природой», «Создано человеком», «Создано с любовью». Проявить свои способности участники смогут, выбрав один из жанров своей конкурсной работы: фоторепортаж, видеорепортаж или эссе.

Заявки принимаются до 30 сентября 2023 года. Для этого необходимо заполнить анкету.

Все участники регионального этапа получат дипломы. Создатели, чьи работы войдут в топ-50, получат бесплатную экскурсию с квестом по Пскову, а победители – призы и возможность продолжить участие в полуфинале Всероссийского юношеского конкурса туристического медиаконтента «ТурКор».

Победители и финалисты всероссийского конкурса смогут получить обучение в медиашколе и на мастер-классах ведущих экспертов. Самые талантливые участники смогут отправиться в поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а также стать участниками профессионального пресс-тура по одному из регионов страны.