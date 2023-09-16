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Общество

Учения по освобождению заложников прошли в великолукском Лицее №10 

Сегодня в лицее №10 состоялась традиционная игра «Освобождение заложников». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе территориального отдела МВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба территориального отделения МВД в Великих Луках

В ведомстве сообщили, что в мероприятии участвовали 14 команд по пять человек. По легенде, в здании, которое нужно было штурмовать, были размещены «заложники». Бойцы, после прохождения полосы препятствий, должны были их освободить и обезвредить «террориста».

К каждой команде был прикреплен сотрудник полиции, который инструктировал команды. 

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