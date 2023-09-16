Учения по освобождению заложников прошли в великолукском Лицее №10

22:29, 16 сентября 2023, ПАИ

Сегодня в лицее №10 состоялась традиционная игра «Освобождение заложников». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе территориального отдела МВД.

В ведомстве сообщили, что в мероприятии участвовали 14 команд по пять человек. По легенде, в здании, которое нужно было штурмовать, были размещены «заложники». Бойцы, после прохождения полосы препятствий, должны были их освободить и обезвредить «террориста».

К каждой команде был прикреплен сотрудник полиции, который инструктировал команды.