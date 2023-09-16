Псковские врачи прошли обучение в Российской школе колоректоральной хирургии

23:32, 16 сентября 2023, ПАИ

Врачи Псковской областной клинической больницы Олег Рыжов и Вячеслав Дитрих приняли участие в Российской школе колоректоральной хирургии – 2023. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.

«Ознакомились с инновационными техниками хирургии, использованием современного оборудования и новыми аспектами в реабилитационных мероприятиях», — отмечает Олег Юрьевич Рыжов.

Программа конференции включала в себя лекции, сессии обсуждения, мастер-классы и практические занятия. Ведущие специалисты обсудили сложные случаи из медицинской практики.

«Это самое масштабное мероприятие для колопроктологов на постсоветском пространстве», – отметили в областной больнице.