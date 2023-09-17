Творческих псковичей приглашают к открытому микрофону

23:47, 16 сентября 2023, ПАИ

Поэтический клуб «Зеркало» приглашает псковских литераторов и музыкантов к открытому микрофону «Вспомни моменты». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Встреча состоится в выставочном пространстве библиотеки «Аквариум» на первом этаже 28 сентября в 18:00. Вход свободный.

«Вспомни моменты» – это концепция открытого диалога со зрителем, когда каждый автор может поделиться своим личным воспоминанием о тех моментах, когда хотелось остановить время.

«Сентябрь – лучшее время для этого, ведь лето прошло и остались в памяти кусочки его главных мгновений, встреч и событий. Приходите поделиться своими моментами и воспоминаниями, может, счастливыми, может, не очень – неважно: каждая минута нашей жизни неслучайна и несёт в себе смысл, мелодию, символ. Лето закончилось, а творчество продолжается!» – отметили в библиотеке.