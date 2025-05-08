«Михайловское» получил в дар несколько редких книг от московского издания

14:25, 08 мая 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в подарок несколько редких книг от московского издания «Ломоносовъ». Как рассказали ПАИ в музее, это репринты, увидевшие свет по проекту «Книжное наследие», в рамках которого переиздаются подлинные раритеты.

Среди поступивших в «Михайловское» — знаменитый «Брюсов календарь» (точное переиздание книги от 1875 года, тираж которой почти полностью погиб во время пожара, поэтому она представляет сегодня особую историческую и коллекционную ценность), «Указы Петра Великого с 1714 по 1725 год» (воспроизведение издания 1739 года), «Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное. Павел Савваитов. 1896 год», «Война русского народа с Наполеоном 1812 г.» (воспроизведение издания 1910 года) и другие.

«В библиотеке Пушкинского заповедника уже есть издания, увидевшие свет в рамках этого проекта, и вот сейчас музей с сердечной благодарностью принял от «Ломоносова» ещё несколько, – добавили в «Михайловском», напомнив, что Пушкинскому заповеднику таким образом помогают многие российские издающие книги организации, в том числе и не столичные, а также авторы книг — в частном порядке.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что собрание научной библиотеки учреждения уникально, в нём более двадцати тысяч томов, как современных, так и старых изданий. При этом важно, что в читальном зале музейной библиотеки может заниматься любой житель и гость Святогорья. Для этого достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Пушкинского заповедника.

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