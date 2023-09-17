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Культура

В Пушкинских Горах наградили победителей всероссийского конкурса «Пушкинская лира»

Гала-концерт всероссийского конкурса «Пушкинская лира» для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) прошёл в Пушкинских Горах Псковской области. Во время торжественного мероприятия объявлены победители и призёры в пяти номинациях, в которых участвовали воспитанники учреждений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

От имени правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова участников поприветствовала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она выразила уверенность, что для каждого участника конкурс помог открыть дорогу в мир искусства. 

«В этом творческом соревновании важны не только талант и мастерство, но и огромная вера в собственные силы. Желаем положительных эмоций и отличного настроения!» – отметила в своём послании к участникам конкурса Вера Емельянова.

Фото: правительство Псковской области

По итогам конкурса названы победители в пяти номинациях. В категории «Литературный герой», где надо было написать рассказ о любимом герое произведений А. С. Пушкина, победила Яна Шемелова из Ишимбайского СУВУ. «Как вечно пушкинское слово!» – лучшее прочтение стиха продемонстрировали Вербицкий Максим из Санкт-Петербургского СУВУ и Екатерина Мазова из Куртамышского СУВУ.

Лучшую постановку по мотивам произведения А. С. Пушкина в номинации «Театральная» показали ребята из СУВУ города Октябрьска Самарской области. Титова Софья из Куртамышского СУВУ сделала лучшую презентацию о лицейских годах великого русского поэта в номинации «Да здравствует лицей!».

В номинации «Творческая» лучше всех свои способности проявил Алексей Романов из Санкт-Петербургского СУВУ и Максим Душкин из Орловского СУВУ.

Ознакомиться со всеми работами конкурсантов можно по ссылке. Кроме победителей организаторы отметили призёров и дипломантов специальных номинаций. Отдельная номинация была организована и для педагогов.

В завершение «Пушкинской лиры» проведена акция «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Воспитанниками Себежского СУВУ было изготовлено 30 скворечников, по одному на каждое учреждение, принявшее участие в конкурсе. Все они будут переданы музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское». После концерта участников ожидала большая экскурсионная программа.

Отметим, что фестиваль-конкурс направлен на выявление, поддержку и распространение творческого опыта талантливых обучающихся и педагогов в области популяризации русского языка и культуры в мире, пропаганды всемирного значения наследия творчества А. С. Пушкина. Учредителем фестиваля-конкурса является Министерство просвещения РФ, организатором –Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

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