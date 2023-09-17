Умер поэт-песенник Николай Добронравов

09:37, 17 сентября 2023, ПАИ

Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни, сообщает Gazeta.ru. В сотрудничестве с супругой он написал множество известных песен, в их числе – «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Птица счастья», «Как молоды мы были» и «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде, в 1950-х снялся в двух фильмах – «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова», примерно в то же время он познакомился с будущей женой. Кроме неё он также сотрудничал с Микаэлем Таривердиевым, Муслимом Магомаевым и другими музыкантами.

Причиной смерти поэта стала «тяжёлая и продолжительная болезнь». О его уходе из жизни также сообщили в соцсетях поэтесса Любовь Воропаева, дочь поэта Роберта Рождественского журналистка Екатерина Рождественская.

«Колечка ушёл, Добронравов. Извините уж, но для меня — Колечка. Прекрасным поэтом был, вы все его чудесные песни знаете — они уже давно стали классикой. А ещё удивительно добрым и хорошим человеком», – написала Рождественская.